Net als zowat elke live service game in de geschiedenis van het genre, zal ook Suicide Squad: Kill the Justice League na de lancering met verschillende seizoenen komen, die nieuwe personages, werelden en andere content aan het spel gaan toevoegen. Zo’n seizoen bevat uiteraard ook een Battle Pass met zowel een gratis als een betaald spoor, waarmee je in Suicide Squad gelukkig enkel cosmetische items kan vrijspelen. Dat verzekerde Darius Sadeghian van Rocksteady ons onlangs nog op Discord.

“The Battle Pass in Suicide Squad: Kill the Justice League will be cosmetics-only, have both a Premium and free track, and a new Battle Pass will be released with each Season[.] There will be 75 tiers to complete in Season 1’s Battle Pass and included within will be Outfits, Emotes, Banners, Swatches, and some premium currency. This can be used to purchase cosmetic items in the store or go towards purchasing future Premium Battle Passes.”

Het is eveneens fijn om te vernemen dat Battle Passes die bij een bepaald seizoen horen niet zullen verlopen wanneer het seizoen in kwestie ten einde loopt. Een aangeschafte Battle Pass heeft met andere woorden geen houdbaarheidsdatum; de vrij te spelen items zullen altijd voor jou beschikbaar blijven. Dat klinkt erg gebruiksvriendelijk, als je het ons vraagt… al blijven we uitermate sceptisch over de live service noemer die op deze game geplakt wordt. Benieuwd hoe dit zal uitdraaien.