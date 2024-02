De State of Play van gisterenavond stond in het teken van allerlei games die voornamelijk dit jaar naar de PlayStation 5 zullen komen. Afwezig was echter Final Fantasy VII Rebirth, maar niet getreurd.

Sony heeft namelijk aangekondigd dat er op korte termijn nog een State of Play uitzending zal volgen. Deze uitzending zal volledig in het teken staan van de game en diep op allerlei aspecten ingaan.

We mogen deze uitzending op 7 februari om 00:30 uur verwachten, wat een beetje een vreemde tijd is gezien een State of Play doorgaans tussen 10 en 11 uur ‘s avonds is.