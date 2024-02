Insurgency: Sandstorm kwam in 2021 uit voor de vorige generatie consoles, maar je kan het spel natuurlijk ook op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S spelen. Dit dankzij de backwards compatibility van de systemen. Nu is er ook een native versie voor de current-gen consoles van Sony en Microsoft uitgebracht.

Gamers die de tactische shooter op de PlayStation 4 of Xbox One hebben gekocht, kunnen gratis upgraden naar de PlayStation 5- of Xbox Series X|S-versie. Je speelt het spel dan in 4K en op 60 frames per seconde. Dit weliswaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X. De Xbox Series S schotelt je 1080p en 60fps voor.

Heb je Insurgency: Sandstorm niet gekocht, dan is er ook een native versie aan te schaffen. PlayStation 5-gamers hebben geluk, want de game is tot 15 februari in de aanbieding. Je betaalt tot deze datum slechts € 15,99. Tevens zijn de Deluxe en Ultimate Editions tijdelijk in prijs verlaagd. Gamers op de Xbox Series X|S moeten de volle prijs betalen en dat is € 39,99.

Er is ook een nieuwe trailer verschenen om de komst van de native versie te vieren en die check je hieronder.