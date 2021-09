De releasedatum van Insurgency: Sandstorm komt steeds dichterbij, want deze tactische shooter is minder dan een week van ons verwijderd. Op Steam werd de game destijds prima beoordeeld en dat hopen wij uiteraard terug te zien op consoles. Om de game nog wat meer onder de aandacht te brengen, heeft uitgever Focus Entertainment een nieuwe trailer uitgebracht.

Deze nieuwe trailer toont met name flink wat actievolle beelden en de kogels vliegen je dan ook om de oren in de onderstaande beelden. Verder worden er veel wapens getoond en je krijgt een goede indruk van hoe sommige schietijzers zullen aanvoelen. Insurgency: Sandstorm is vanaf 29 september verkrijgbaar.