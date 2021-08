Begin augustus ging de kogel eindelijk door de kerk en kondigde Focus Home Interactive de releasedatum van de consoleversies van Insurgency: Sandstorm aan. Op 29 september zal deze tactische first-person shooter richting consoles komen en die release komt nu steeds dichterbij. De game laat zich ook weer zien met een nieuwe trailer, die nogmaals de datum waarop de game verschijnt benadrukt.

In deze trailer krijg je een kort maar duidelijk overzicht van Insurgency: Sandstorm. Zo bevat de trailer de nodige explosieve actie dat gepaard gaat met het tonen van diverse modi. Benieuwd wat je voorgeschoteld krijgt in deze game? Kijk dan zeker even de onderstaande trailer.