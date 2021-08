We hebben er behoorlijk lang op moeten wachten, maar de release van Insurgency: Sandstorm voor consoles is eindelijk echt aanstaande. De tactische first-person shooter werd al in 2016 aangekondigd en hoewel de pc-versie in 2018 verscheen, werd de game voor de consoles al meerdere malen uitgesteld.

Nu is er een nieuwe releasedatum bekendgemaakt en we hoeven gelukkig niet lang meer te wachten. Insurgency: Sandstorm verschijnt op 29 september van dit jaar voor de PlayStation 4 en Xbox One, zo laten ontwikkelaar New World Interactive en uitgever Focus Home Interactive weten.

Deze aankondiging gaat gepaard met een nieuwe trailer voor de consoleversie van de game en die kun je hieronder bekijken.