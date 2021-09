Dat Insurgency: Sandstorm naar consoles komt, weten we al een tijdje, maar nu is er een nieuwe gameplaytrailer verschenen die een duidelijk overzicht geeft. De game is ontwikkeld door New World Interactive en wordt uitgegeven door Focus Entertainment. Eerder verscheen de game ook al voor pc, maar nu is het dus de beurt aan de consoles. De game verschijnt op zowel de PS4 als PS5 en bij deze laatste zal de game speelbaar zijn in 4K op 60fps.

Op pc scoorde de game zeer goed met een positieve rating op Steam. Of de game ook positief onthaald wordt op consoles moeten we nog zien, maar wij kijken alvast uit naar de release op 29 september, zeker na het zien van de onderstaande gameplaytrailer.