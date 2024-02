De Chinese ontwikkelaar S-GAME is momenteel bezig met Phantom Blade Zero, een actiegame die vorig jaar werd aangekondigd voor de PS5 en pc (en misschien Xbox). Ter gelegenheid van Chinees Nieuwjaar (dat op 10 februari plaatsvindt), heeft de ontwikkelaar nu een nieuwe trailer online gezet.

Het gaat hier om een ‘speciale’ trailer, want we krijgen initieel geen gameplay te zien: in plaats daarvan kunnen we genieten van een geanimeerd duel tussen twee zwaardvechters. We zeggen ‘initieel’, want na dit intense moment worden we toch getrakteerd op enkele in-game beelden (al zijn deze wel beperkt).

Phantom Blade Zero heeft nog geen releasedatum, maar dit jaar staat er wel al een demo op de planning. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.