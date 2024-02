Afgelopen week werd de remake van Until Dawn aangekondigd die later dit jaar verschijnt voor de PlayStation 5 en pc. Na de release van deze game in 2015 bracht Sony PlayStation in samenwerking met Supermassive Games nog de spin-off Until Dawn: Rush of Blood voor PlayStation VR uit.

De ontwikkelaar is vervolgens met The Dark Pictures Anthology aan de slag gegaan en het leek gedaan met de Until Dawn franchise. Nu blijkt echter dat er ooit plannen waren voor een vervolg. De samenwerking tussen de ontwikkelaar en Sony is op een gegeven moment gestopt, waardoor het vervolg er niet meer is gekomen.

Time Extension sprak met verschillende Supermassive ontwikkelaars en die geven aan dat Until Dawn 2 overwogen werd. Eén ontwikkelaar liet optekenen dat The Quarry in eerste instantie een prototype voor die game was. De ontwikkelaar is vervolgens met een pitch voor The Quarry langs verschillende uitgevers gegaan, waarna 2K Games de titel oppikte.

Dit wordt genoemd als één van de redenen waarom Sony de samenwerking stopte. Een andere reden die gegeven wordt is dat de ontwikkelaar multiplatform ging met The Dark Pictures Anthology. Supermassive Games heeft verder nooit iets met Until Dawn mogen doen, omdat het IP van Sony is.

“The Quarry started as a pitch for Until Dawn, but they didn’t have the license. They burnt their bridges with Sony by releasing Dark Pictures on multiple platforms.”

Nu de remake van Until Dawn in de pijplijn zit, kan het weleens een aanzetje zijn om de franchise nieuw leven in te blazen. Dit zal dan waarschijnlijk door een andere ontwikkelaar gedaan worden, want het verhaal van Time Extension suggereert dat Supermassive Games en Sony PlayStation tegenwoordig niet elkaars beste vrienden zijn.