Spider-Man: Miles Morales was een uitstekende lanceertitel voor de PlayStation 5, maar bleef toch niet gespaard van de nodige bugs en glitches. Af en toe roept zo’n glitch echter meer hilariteit op dan frustratie of ergernis. Zo gebeurde het bij een enkeling dat de titulaire superheld plots in-game vervangen werd door godbetert een staande kachel.

De glitch raakte verspreid doorheen de community, in die mate zelfs dat de animatiefilm Spider-Man: Across the Spider-Verse bijna met een cameo van ‘Spiderkachel’ had uitgepakt. Dat blijkt uit de nieuwste aflevering van Sony’s Creator to Creator reeks, waarin ontwikkelaars van Miles Morales ervaringen uitwisselen met de makers van de Spider-Verse film.

Een interessante kijkervaring, overigens. Je kan de volledige aflevering hieronder bekijken.