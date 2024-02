Nu de release van Skull and Bones toch echt nabij is, wil Ubisoft de game nog even goed onder de aandacht brengen. Dit doen zij door middel van een open beta, maar ook een developer diary-serie, waarvan nu de eerste aflevering is vrijgegeven.

In de eerste video wordt uit de doeken gedaan hoe de wereld van Skull and Bones tot stand is gekomen. Het spel is geïnspireerd op de glorietijd van piraten in de Indische Oceaan. Dit gebied is rijk aan cultuur en biodiversiteit, wat voor een mooie setting moet zorgen.

Wat er nog meer te vertellen valt over de wereld van Skull and Bones check je in de onderstaande video.