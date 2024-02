Square Enix zal vannacht in samenwerking met Sony PlayStation een nieuwe State of Play uitzenden, ditmaal geheel in teken van Final Fantasy VII Rebirth. De verwachting is dat er na deze uitzending een demo uitgebracht zal worden nadat er wat referenties in de PlayStation Store backend waren gevonden.

Nog voor het nieuws officieel is heeft Sony de komst van een demo nu verklapt. Er is namelijk een nieuwe trailer iets te vroeg online gegaan in de PlayStation Store. Deze trailer verwijst naar het eerste hoofdstuk van Final Fantasy VII Rebirth met daarbij de tekst: ‘Play the demo’ en ‘Demo available now’.

De demo is nu nog niet beschikbaar, maar die zal ongetwijfeld vannacht na de uitzending beschikbaar gesteld worden. De uitzending staat gepland voor 00:30 uur.