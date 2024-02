Tijdens een speciale State of Play werd het aankomende Final Fantasy VII Rebirth uitgebreid uit de doeken gedaan en in onze preview kon je eveneens lezen dat dit absoluut een game is om in het achterhoofd te houden. Nu heeft regisseur Naoki Hamaguchi in de onderstaande gameplay video bevestigd dat de game meerdere grafische modi zal hebben.

Zoals we tegenwoordig gewend zijn, zal ook Final Fantasy VII Rebirth een performance en graphics modus bieden, waar de eerste richt op een framerate van 60fps en de laatste stand weer mikt op een 4K resolutie tot maximaal 30 frames per seconde. Andere features van de PlayStation 5, zoals de SSD, haptische feedback en adaptieve triggers worden ook volop gebruikt. Het ziet er dus naar uit dat Square Enix veel aandacht heeft gestoken in de remake van het legendarische zevende deel.

Final Fantasy VII Rebirth lanceert op 29 februari voor de PlayStation 5.