Het is een praktijk waar veel spelers geen fan van zijn, maar het is eigenlijk ook niet meer weg te denken uit het huidige gaminglandschap: monetisation praktijken zodat ontwikkelaars nog wat extra centjes uit de zakken van consumenten kunnen slaan, vaak in de vorm van cosmetica of battle passes die extra geld kosten.

Nu heeft het recentelijk uitgebrachte Helldivers 2 ook een dergelijk (extra) verdienmodel. De game heeft een relatief lage adviesprijs van zo’n 40 euro, maar toch stelt CEO van Arrowhead, Johan Pilestedt, dat ontwikkelaars het recht om extra omzet te genereren via dergelijke praktijken “moeten verdienen”.

De topman van de studio zegt dat ze niemand willen dwingen om in-game aankopen te doen en in het geval van Helldivers 2 klopt dat ook, spelers hebben namelijk meerdere manieren waarop ze premium valuta kunnen verdienen en besteden aan voorwerpen uit battle passes of cosmetische zaken.

Pilestedt zegt tevens dat ze veel moeite hebben gestoken in het balanceren van deze voorwerpen, zodat “pay-to-win” praktijken vermeden worden.

“You have to earn the right to monetize’ – I truly believe that. If people want to support this title they have an option, but we are never forcing anyone to do so.”