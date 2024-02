Je kon eerder al in onze review lezen dat de kern van Helldivers 2 buitengewoon sterk is, maar dat het er in het kader van connectie- en capaciteitsproblemen nog het één en ander aan schort. Arrowhead Games gaf aan op de hoogte te zijn van de problemen en beloofde snel met oplossingen te komen en daarin lijken de eerste stappen nu gezet te worden.

De ontwikkelaar heeft namelijk patch 1.005 uitgerold, die onder meer de server capaciteit heeft verbeterd en de foutmeldingen heeft verduidelijkt, zodat spelers een beter idee krijgen wanneer er een nieuwe poging wordt gedaan om verbinding te maken.

Bovendien zijn er wat Terminid-bugs geplet die gerelateerd zijn aan progressie en missie beloningen die soms niet uitgedeeld werden. De onderstaande patch notes zeggen daarnaast dat er binnenkort een evenement moet volgen dat de beloningen wat zal ophogen, dit ter compensatie van de gemiste beloningen.