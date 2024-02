Rise of the Ronin is één van de titels die we dit jaar goed in de gaten moeten houden, maar er is één land dat de game helaas noodgedwongen zal moeten overslaan. Sony heeft namelijk bevestigd dat de game niet in Zuid-Korea uitgebracht zal worden. Al het promotionele materiaal en de game is daar inmiddels ook uit de digitale winkelrekken getrokken.

Het bedrijf gaf geen officiële reden, maar het ziet ernaar uit dat het te maken heeft met een aantal uitspraken die regisseur Fumuhiko Yasuda heeft gedaan in de onderstaande video. In de beelden vergelijkt de regisseur de diplomaat Shōin Yoshida met Socrates en Yasuda spreekt de wens uit de diplomaat goed neer te willen zetten in de game.

In Zuid-Korea is Yoshida echter een persoon met een slechte naam vanwege de rol die hij speelde in het zogeheten Seikanron-debat. Hierin stelde Japan dat het maar al te graag Zuid-Korea wilde bezetten om zo hun positie te versterken, wat ze aan het begin van de twintigste eeuw ook hebben gedaan.

Door de positieve omschrijving van regisseur Yasuda lijkt dat dus voor nogal wat frictie gezorgd te hebben en is dat naar alle waarschijnlijkheid de reden om Rise of the Ronin niet in Zuid-Korea uit te brengen.