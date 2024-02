Game of the Year-winnaar Baldur’s Gate 3 is nog steeds onderhevig aan (kleine) veranderingen en quality-of-life verbeteringen. Larian Studios heeft nu aangegeven dat Patch 6 deze week uitgerold zal worden, hoewel we nog een exacte datum moeten afwachten.

Voor alle platforms zal de patch zo’n 21GB tellen, maar spelers op pc zullen wel zo’n 150GB aan vrije ruimte moeten hebben. Dit vanwege de vele veranderingen die onder de motorkap zijn gedaan. In een reeks berichten op X zegt Larian Studios wat we ongeveer mogen verwachten.

Zo kunnen spelers straks makkelijker wisselingen aanbrengen in hun party en hoeven ze niet steeds van de ene party member naar de andere te rennen om dit te doen. Daarbij zijn de Shield Bash en Rebuke of the Might vaardigheden verbeterd, zodat Saving Throws nu correct geactiveerd worden. De volledige patch notes zullen op een later punt gedeeld worden.