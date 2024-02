Spelers konden al sinds 6 februari aan de slag met het eerste hoofdstuk van Final Fantasy VII Rebirth in de PS5-demo. Deze demo is vandaag voorzien van een update die spelers de kans geeft om de open wereld te verkennen in het Junon-gebied. Daarnaast brengt de update ook verbeteringen met zich mee voor de Performance-modus.

Final Fantasy VII Rebirth-director Naoki Hamaguchi liet weten dat de content in de demo enige aanpassingen heeft ondergaan, waardoor fans nog meer van het gevechtssysteem kunnen ervaren.

Waarschijnlijk zal dit bestaan uit toegang tot meer vaardigheden dan spelers normaal gesproken op dat moment in het spel zouden hebben. Dit was ook het geval voor de Final Fantasy XVI combat demo, waarin spelers al eerder toegang hadden tot de Garuda en Titan Eikons.

“At last, tomorrow is the release of the Junon area of the demo, ‘Dawn of a New Era in Junon’! This new playable section features adjustments specific to the demo, allowing players to enjoy the battle system deeply! I’d love for you all to play it before FFVII Rebirth launches.”