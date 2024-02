FromSoftware heeft veel gamers weer in rep en roer gebracht nadat het de eerste trailer voor de langverwachte Shadow of the Erdtree uitbreiding voor Elden Ring liet zien. De uitbreiding zal op 21 juni dit jaar verschijnen en er is zelfs een Collector’s Edition voor aangekondigd.

Elden Ring is uiteraard een hot topic, maar ondertussen wordt er al jarenlang naar een remake van Bloodborne gevraagd. In een exclusief interview met Eurogamer sprak Hidetaka Miyazaki over deze game. Hij stelt als eerste dat het een titel is die hen erg dierbaar is.

Iets wat ook voor een grote groep gamers geldt. Het maakt hem ‘erg blij’ dat er zoveel mensen gepassioneerd zijn over Bloodborne.

“It is a title we hold very dear and just as much as our fans. It does make me very happy to see that there are still so many people passionate about it.”

Maar hoe zit het nu met een remake, want gaat die er ooit komen? Daar ging Miyazaki niet concreet op in, maar hij stelt wel dat nieuwe hardware een waarde geeft aan een remake. Daarvoor haalt hij de Demon’s Souls remake aan, die een generatie heeft overgeslagen om terug te keren. Wat generaties verder heb je namelijk hardware capaciteit om echt nieuwe dingen te kunnen doen.

Volgens hem is de lancering van nieuwe hardware een belangrijk element wat remakes zoals die van Demon’s Souls zo waardevol maakt. Tegelijkertijd zegt hij wel dat het niet per se hoeft af te hangen van een nieuwe console. Hij ziet namelijk ook de meerwaarde ervan in om zoveel mogelijk spelers kennis te laten maken met de game.

“I think having new hardware is definitely a part of what gives these remakes value. Things you weren’t able to achieve on previous generations of hardware, ways you weren’t able to render specific expressions – [new hardware] sometimes makes it possible.

However, I wouldn’t say that’s the be all and end all. I think purely from a user perspective, modern hardware also allows more players to appreciate all the games. And so, it ends up being a simple reason, but as a fellow player, I think that accessibility is important. I think that can be the driving force between bringing an old game to a new platform.”