Larian Studios blijft maar actief Baldur’s Gate 3 ondersteunen: laatst kregen we nog een grote update en nu is er alweer een kleinere hotfix op ons losgelaten die een paar issues verhelpt (lees hier de specifieke details na). Misschien interessanter is wat de ontwikkelaar achteraf op X heeft gezegd: er wordt namelijk gewerkt aan officiële mod support voor alle platformen.

“We generally don’t talk about things til they’re ready, but as you may have read, we’re making an exception. We’ve been working on a robust, cross-platform plan for mod support to be released later in year. We love our modding community and we want to support them. It’s coming.

We have a system but it needs to be tested and still requires work. We’re excited about it. I understand that it suck’s [sic] when the game is updated and mods break. Our community teams will start talking with and looping in modding community. For now, work continues :)”