De officiële PlayStation webpagina van Rise of the Ronin is geüpdatet met een FAQ, die wat nieuwe informatie over de inhoud van het spel bevat. Zo weten we nu dat de titel drie moeilijkheidsgraden zal aanbieden: Dawn, Dusk en Twilight. Het zal weinigen onder jullie verbazen dat deze poëtische termen respectievelijk overeenkomen met easy, medium en hard.

Rise of the Ronin zal ook een character creator bevatten. De protagonist van de game heeft weliswaar een duidelijk omlijnd karakter, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan sleutelen aan zijn uiterlijk of stem.

Ook coöp zal aanwezig zijn. Je kan de missies in de game namelijk met maximaal vier spelers kunnen spelen. Enkel samenwerking is mogelijk, want PvP hoort er niet bij. Tot slot laat de FAQ weten dat de game een volledig open wereld kent.

Nog een kleine maand en je kan met Rise of the Ronin aan de slag. De PS5-titel belandt namelijk op 22 maart in de winkelrekken.