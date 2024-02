Dragon Ball FighterZ kwam in 2018 uit voor onder andere de PlayStation 4 en Xbox One. In augustus 2022 werd bekend dat er ook een PS5- en Xbox Series X|S-versie onderweg was. Het heeft lang mogen duren, maar vanaf vandaag is deze current-gen versie van Dragon Ball FighterZ beschikbaar.

Het is nog niet bekend welke (inhoudelijke) verbeteringen de vechtgame voor de PlayStation 5 en Xbox Series consoles kent. Het enige verschil dat wel bekend is, is dat deze versie gebruikmaakt van rollback netcode voor het online gedeelte. Dit zal voor een betere online speelervaring zorgen.

Heb je de PS4- of Xbox One-versie van Dragon Ball FighterZ in bezit? Dan kan je gratis upgraden.