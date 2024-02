Vanaf vandaag is Final Fantasy VII Rebirth verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Dat de game de moeite waard is, dat wisten we je vorige week in onze review al te vertellen. Nu de game verkrijgbaar is, kan een launch trailer natuurlijk niet ontbreken.

Die trailer kan je hieronder bekijken en hoewel er niet echt spoilers inzitten, bevat de trailer wel wat fragmenten uit de game die je misschien liever bewaart voor de speelervaring zelf. Hoe dan ook, kijken op eigen risico.