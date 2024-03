Later dit jaar krijgt Baldur’s Gate 3 een fysieke uitgave op de PS5, pc en Xbox Series X|S in de vorm van een deluxe editie. Nu lijkt het erop dat in ieder geval de Xbox Series X-versie drie tot vier discs zal hebben, aldus Michael Douse, de directeur van publicatie bij Larian.

In gesprek met Kotaku gaf Douse aan dat een reden hiervoor is dat Larian als doel heeft om de game volledig op de fysieke discs te zetten. De discs fungeren dus niet als sleutel om het spel via een server te downloaden, iets wat vaak wel het geval is.

Baldur’s Gate 3 is momenteel digitaal beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. De deluxe editie staat gepland voor release deze maand.

“It’s definitely going to be at least three, but might be four, which is a problem. But a fun problem. The plan is for it to be fully playable on disc, so that’s the reality we find ourselves in. Silly us!”