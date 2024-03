Bungie heeft aangekondigd dat het Guardian Games evenement morgen weer van start gaat in Destiny 2, wat een mooi in-game event is om je enige tijd mee te vermaken. We moeten immers nog even wachten totdat The Final Shape uitkomt in juni.

Eén van de leuke toevoegingen morgen is de ‘Skimmer’. Dit is een soort hoverboard waar je ogenschijnlijk ook wat trucjes mee kunt doen. Als je deelneemt aan de Guardian Games, dan krijg je een Skimmer van Bungie, die eruitziet zoals op de afbeelding hierboven.

De Skimmer vind je terug in het slot van je Sparrow, waar je deze kunt instellen als je vervoersmiddel. De Skimmer in actie zie je hieronder in een nieuwe video.