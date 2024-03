For Honor is qua populariteit misschien niet meer wat het was, maar de PvP-actiegame wordt nog wel degelijk gespeeld door een fanatieke fanbase. Ubisoft is daarom voorlopig ook nog niet van plan om de ondersteuning te stoppen en de uitgever annex ontwikkelaar heeft daarom Year 8 aangekondigd. Met de naam “Forged in War” zal dit jaar in het teken staan van nieuwe content.

Die content zal onder meer bestaan uit nieuwe Heroes, maps, modi en cosmetica. Bovendien zal ook de kern van de game her en der aangepakt gaan worden. Het eerste seizoen van Year 8 gaat op 14 maart van start en zal de Hero skin “The Unsung Knight” bevatten. Dit seizoen zal tevens de “Last Hero Standing” modus tijdelijk toevoegen, waarin drie spelers het tegen elkaar opnemen.

Daarnaast wordt Arcade Mode gratis, zodat iedereen straks toegang heeft tot de PvE-modus en voorgaande battle passes zullen teruggebracht worden, zodat spelers opnieuw de kans krijgen om alles vrij te spelen.