Indien je het nog niet opgemerkt zou hebben: Helldivers 2 verscheen vorige maand en de game is gigantisch populair (zo populair dat de servers letterlijk crashten). Totaal onverwacht werd deze sequel een regelrechte hit en we mogen er dus ook vanuit gaan dat de verkoopcijfers best hoog liggen. Officiële cijfers hebben we niet, maar Jason Schreier van Bloomberg spreekt over meer dan 8 miljoen exemplaren, gebaseerd op info van analist Doug Creutz.

“TD Cowen analyst Doug Creutz estimated that Helldivers 2 has sold more than 8 million copies, and most remarkably, the numbers are growing every week.”

Helldivers 2 heeft ook indrukwekkende statistieken op Steam Database, met een maximum van 458.709 gelijktijdige spelers. De game stond ook bovenaan de verkooplijst van games in februari in het Verenigd Koninkrijk. Een echte win voor de democratie dus!

Meer over Helldivers 2 lees je in onze review.