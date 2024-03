Het nieuwe seizoen van Fortnite is nu net een dag of 10 onderweg en staat geheel in het teken van mythes en mortals. De onderstaande trailer geeft een goede indruk van de sfeer die nu in de game heerst en het is weer mooi een keertje wat anders.

Dit seizoen duurt voorlopig nog wel even, maar iets tijdelijker is een speciale actie. Mocht jij je wapenarsenaal nu willen uitbreiden met de ‘Midnight Scythe Pickaxe’, waarmee je als een ware Magere Hein het slagveld kan betreden, dan kan dat.

Het is niet mogelijk dit wapen in-game te kopen, maar wel kan je dit wapen tot 13 april op een andere manier te bemachtigen. Zoals je vast wel weet kun je V-Bucks aanschaffen voor in-game aankopen. Als je dit doet en een code voor minimaal 1.000 V-Bucks inlost, ontvang je dit wapen geheel gratis.

