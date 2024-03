Ondanks dat de verkopen van Prince of Persia: The Lost Crown wellicht erg tegenvallen, liet Ubisoft vorige week weten dat er heel wat content op stapel staat voor de game. De eerste update is nu beschikbaar.

De Franse ontwikkelaar/uitgever heeft Prince of Persia: The Lost Crown voorzien van ‘The Warrior’s Path’ update. Deze brengt drie nieuwe outfits en twee nieuwe modi, namelijk permadeath en speedrun.

Zoals de naam al doet vermoeden heb je in de eerstgenoemde modus maar één leven. Lukt het je de game in permadeath modus uit te spelen, dan ontvang je daar het Holo Croma-outfit voor. Speel je op de moeilijkheidsgraad ‘Immortal’, dan verdien je het gouden outfit.

In de speedrun modus moet je zo snel mogelijk de game uitspelen. Lukt je dat in minder dan 10 uur, dan krijg je als beloning het ‘Swift Sargon’ outfit. Buiten de nieuwe content brengt de update ook nog wat ‘quality of life’-aanpassingen met zich mee. Deze zijn als volgt:

New accessibility options were added to the game: New option to enable ‘Omnidirectional Parry’ Allowing you to parry an attack coming from behind, above or below you

Custom Difficulty parameters range extended Notably: The Parry Difficulty can now be set to “Very Easy” Enemy Damage and Enemy Health have wider ranges

New ‘Auto Athra refill’ option in Custom Difficulty

New option to ‘Hide the HUD’

New option to adjust background Audio level.

Misc: Support of 120Hz on Xbox Series S

Een video laat in beeld zien wat de nieuwe update bevat, check het hieronder.