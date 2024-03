Het is een drukke week, niet alleen verschijnen Dragon’s Dogma 2 en Rise of the Ronin vandaag, ook Princess Peach: Showtime! is uitgekomen. Deze nieuwe Nintendo Switch exclusive brengt de bekende prinses naar een theater. Hier is iedereen echter gevangen genomen, waardoor de prinses zelf in actie moet komen om de verschillende voorstellingen te herstellen.

In onze review stipten we aan dat het een vermakelijke game is, maar dat het niet veel uitdaging biedt. Ook visueel laat de game wat steekjes vallen en dat is toch wel zonde, maar uiteindelijk is de speelervaring op zichzelf prima in orde, wat het tot een leuke titel maakt.

Nu het embargo op reviews is verstreken, zijn de cijfers online gegaan en die laten een wat gemengd gevoel zien.

VG247 – 10

Screen Rant – 9.0

TierraGamer – 9.0

CGMagazine – 8.5

XGN – 8.5

Everyeye.it – 8.5

WellPlayed – 8.5

WccfTech – 8.5

Power Unlimited – 8.4

Atomix – 8.3

Areajugones – 8.0

Checkpoint Gaming – 8.0

Destructoid – 8.0

GamesHub – 8.0

God is a Geek – 8.0

Nintenderos – 8.0

VGC – 8.0

Vooks – 8.0

Nintendo Life – 8.0

Eurogamer – 8.0

Hobby Consolas – 8.0

SpazioGames – 8.0

GAMINGbible – 8.0

Jeuxvideo.com – 8.0

Daily Star – 8.0

Nintendo Insider – 8.0

Gfinity – 8.0

TRG – 8.0

PC Games – 8.0

GamePro – 7.8

The Games Machine – 7.6

Press Start Australia – 7.5

Nintenduo – 7.5

Meristation – 7.5

Washington Post – 7.5

GameInformer – 7.5

COGConnected – 7.2

Gamereactor – 7.0

Inverse – 7.0

IGN Benelux – 7.0

IGN – 7.0

GameSpot – 7.0

GamesRadar – 7.0

Multiplayer.it – 7.0

TheSixthAxis – 7.0

Shacknews – 6.0

NME – 6.0

Stevivor – 6.0

TheGamer – 6.0

Gamer – 6.0

Metro GameCentral – 5.0

Het loopt dus aardig uiteen, al is er slechts één onvoldoende. Ga jij Princess Peach: Showtime! vandaag halen?