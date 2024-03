Helldivers 2 verscheen dik een maand geleden en is een enorm succes. Sinds de release nam het spelersaantal zo enorm toe, dat er gebrek aan capaciteit op de servers was. Dit is inmiddels opgelost en ook hebben we in de afgelopen weken veel updates zien verschijnen.

Naar verluidt hebben meer dan 8 miljoen mensen de game gekocht, wat het tot een absolute hit maakt. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de game hoog binnenkomt op lijstjes van best verkopende games.

De meest succesvolle games van februari 2024 in de Verenigde Staten zijn nu bekendgemaakt. Helldivers 2 staat hier op 1 met direct daarachter Final Fantasy VII Rebirth. Andere grote titels in de lijst zijn Skull and Bones, Tekken 8 en Suicide Squad, maar die redden het niet bij het succes van de game van Arrowhead Game Studio’s.

Sterker nog, Helldivers 2 staat ook op 1 in de lijst van best verkopende games in de Verenigde Staten van heel 2024. Gezien het jaar pas net drie maanden onderweg is kan dit op termijn nog veranderen. Buiten kijf staat dat Helldivers 2 een verrassing is als het op de statistieken aankomt.

USA Software Sales Top 10: February 2024

Helldivers 2 Final Fantasy VII Rebirth Call of Duty: Modern Warfare 3 Skull and Bones Tekken 8 Madden NFL 24 Suicide Squad: Kill the Justice League Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack Persona 3 Reload Hogwarts Legacy

USA Software Sales: 2024 to Date