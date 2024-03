Eind volgende maand verschijnt Stellar Blade en dat is na Rise of the Ronin de volgende exclusieve game voor de PlayStation 5. Nog voordat de volledige game uitkomt kan je al met deze titel aan de slag, want de ontwikkelaar heeft de komst van een demo aangekondigd.

Deze demo zal op 29 maart verschijnen en speelt zich aan het begin van de game af. Je kunt spelen tot de eerste baas, maar voor je aan de slag gaat zul je eerst een tutorial doorlopen, zodat je de fijne kneepjes van het vak leert. Mocht je de demo uitspelen, dan krijg je een leuke verrassing.

Ook zal je jouw progressie vanuit de demo mee kunnen namen naar de volledige release. Je gaat dan gewoon vanaf de laatste checkpoint verder, al is het logischerwijs wel vereist dat je de save data op je console laat staan.