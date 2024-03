Door de gehele gamesindustrie regent het ontslagen en ook SEGA moet daarom jammer genoeg in zijn personeelsbestand snijden. Veel van die ontslagen vallen bij Britse studio’s zoals Creative Assembly, maar ook het Canadese Relic Entertainment moest zich even zorgen maken. Gelukkig zijn ze gered door een investeerder, die de studio graag verder ziet gaan in zijn huidige vorm, maar dan als onafhankelijke ontwikkelaar.

In het persbericht wat Relic Entertainemnt op X heeft geplaatst wil men ook nog even benadrukken dat er geen kwaad bloed is tussen de studio en SEGA. Ze zullen dan ook games zoals Company of Heroes 3 blijven ondersteunen. Wat de toekomst zal brengen voor Relic Entertainment is voor nu koffiedik kijken, maar wij zijn benieuwd waar ze mee op de proppen zullen komen nu de teugels er vanaf zijn.