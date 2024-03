Aan het einde van april verschijnt Stellar Blade, de eerste consolegame van de Koreaanse studio Shift Up. Die game is nog niet uit, maar CEO Hyung-Tae Kim is nu al een mogelijke sequel aan het teasen (al weten we niet in hoeverre we dit serieus moeten nemen). Hij gaf een interview aan Famitsu (vertaald door GamesRadar) waarin hij op een grappende manier vertelt over mogelijke toekomstplannen.

Wanneer hem werd gevraagd naar de leeftijd van hoofdpersonage Eve (en haar bondgenoten) zei hij dat alle personages volwassen zijn, maar specifieke getallen wilde hij niet geven. Misschien zou het antwoord op deze vraag wel worden gegeven in een mogelijke sequel, aldus Kim. Het is een beetje een vreemd antwoord en het is perfect mogelijk dat hij dit ironisch bedoelt, maar de intentie om een sequel te maken lijkt er dus wel te zijn. Later vermeldt hij ook dat hij eventueel wil nadenken over een foto modus, maar dat deze niet bij de launch in de game zal zitten.

Stellar Blade verschijnt op 26 april, lees meer in onze preview.