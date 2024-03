PlayStation 5-gamers kunnen natuurlijk gewoon Minecraft op hun console spelen, alleen is dat wel de PS4-versie. Er is namelijk nooit een native PS5-versie van de game uitgebracht. Daar lijkt nu (eindelijk) verandering in te gaan komen.

Reddit-gebruiker the_andshrew heeft in de PlayStation Store namelijk een verborgen pagina van Minecraft voor de PlayStation 5 gevonden. PlayStation Game Size heeft vervolgens laten weten dat deze pagina inderdaad bestaat.

Het lijkt dus een kwestie van tijd totdat Minecraft-fans met een native PlayStation 5 uitgave van hun favoriete game aan de slag kunnen.