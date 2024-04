Een aantal maanden geleden bracht Studio Wildcard de remake uit van ARK: Survival Evolved. Deze remake, genaamd ARK: Survival Ascended, bevat nog niet alle content die het origineel had, maar de ontwikkelaar is van plan om over de komende maanden alles uit het origineel ook beschikbaar te stellen in de remake. Een stap naar dat doel is de toevoeging van de Scorched Earth map.

Scorched Earth is een woestijnachtig gebied met zes verschillende biomen. Naast nieuwe locaties zul je ook moeten omgaan met nieuwe gevaren zoals zandstormen, zonnesteken en de angstaanjagende Death Worm. Om dit alles iets dragelijker te maken, zijn er ook nieuwe items toegevoegd waarmee je jezelf onder andere wat beter kunt beschermen tegen de hitte.

Voor de eerste 60 dagen na de release van Scorching Earth geldt dat spelers alleen hun personage kunnen overzetten naar een Scorched Earth server. Je zult in principe dus weer vanaf nul moeten beginnen. Na die 60 dagen zullen spelers ook hun dino’s en items over kunnen zetten. Je kunt wél items vanaf de Scorced Earth server meenemen naar de originele map.

ARK: Survival Ascended is nu beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de Scorched Earth trailer hieronder bekijken.