Star Wars Outlaws heeft in verschillende landen een leeftijdscategorie gekregen, wat doet suggereren dat we snel meer informatie over de release krijgen. Het is wachten tot Ubisoft met een officiële aankondiging daaromtrent komt, maar wel hebben we alvast iets om naar uit te kijken.

De uitgever heeft namelijk een nieuwe story trailer klaarstaan die dinsdag 9 april in première gaat. De trailer zal vanaf dinsdagavond 18:00 uur te bekijken zijn en mogelijk maakt Ubisoft dan ook gelijk de releasedatum bekend.