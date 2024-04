Wanneer je als acteur uren en uren in het vertolken van een personage steekt, en ondertussen bovendien de tijd van je leven hebt, dan wordt het wel erg aanlokkelijk om terug te keren naar die rol. Dat geldt ook voor Abubakar Salim, die met verve het personage Bayak uit Assassin’s Creed: Origins leven in blies en dat maar wat graag opnieuw zou doen.

In een interview met Den of Geek geeft Salim aan dat hij erg graag een vervolg op die titel wil maken, waarin het verhaal van Bayak en Aya verdergezet wordt. Zelf suggereert hij het oude Griekenland als dé ideale plek om deze sequel in te laten plaatsvinden… al vergeet hij daar wel even dat die setting reeds gebruikt werd in Assassin’s Creed: Odyssey.

Zouden jullie graag een vervolg zien op Assassin’s Creed: Origins? En zo ja, waar zou dat zich dan moeten afspelen? Laat het ons even weten in het commentaarvak.

“I want a sequel man. Like I’m ready! I think it’s one of those things where, yeah, I just didn’t feel like the story was finished yet. So I would jump at it.”