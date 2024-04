Ontwikkelaars stoppen vaak verwijzingen of geintjes in hun games met als doel de spelers op zoek te laten gaan of ze een glimlach op hun gezicht te toveren. Samengevat heet dit easter eggs en met name openwereldgames zijn daar erg geschikt voor. Ook in Cyberpunk 2077 zitten genoeg easter eggs en de meeste werden vrij snel gevonden en online gezet.

Het blijkt echter dat nog niet alles in de game gevonden is. Volgens Pawel Sasko, een designer, is de lijst met easter eggs die bekend is en rondgaat op het web erg uitgebreid, maar niet volledig. Er zijn nog een paar easter eggs te vinden in de game.

Zo zegt hij in gesprek met IGN:

“I’ve seen one of the last articles [with all the Easter eggs] and it had a long list, but it didn’t have everything. There’s a couple more things that are not found yet […] [at least] we don’t know that they were found, because someone could have found them in their home and never shared them with anyone, and we just never saw it.”