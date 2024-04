Jaren geleden kondigde Ubisoft de remake van Prince of Persia: The Sands of Time aan en de release stond aanvankelijk voor relatief snel na deze onthulling gepland. Nu een paar jaar verder is de game nog altijd in geen velden of wegen te bekennen, omdat Ubisoft toch wat meer tijd heeft genomen nadat de eerste reacties niet bepaald positief waren.

De vraag is nu: hoe staat het er voor? Ubisoft is stil, maar Tom Henderson van Insider Gaming weet meer. In een nieuw artikel stelt hij dat we mogen vergeten wat we van de remake hebben gezien en weten. De remake is namelijk aan een… remake onderworpen. Ubisoft is vanaf nul opnieuw met het project aan de slag gegaan.

Insider Gaming heeft footage van de game gezien en hoewel de beelden niet gedeeld worden, staat in het bericht dat het nog in een vroege fase verkeert. Zo ontbreken textures, assets en meer. Dit doet de site vermoeden dat het nog lang zal duren voordat de game uitkomt.

Eén van de grootste aanpassingen is dat de game een wat meer realistische visuele stijl heeft gekregen, zo heeft een bron aangegeven. Naast een nieuwe stijl zou de game ook voorzien zijn van nieuwe animaties en mechanieken voor de combat, het parkouren en meer.

Ook zou Yuri Lowenthal, de stem achter de oorspronkelijke prins, niet langer bij de game betrokken zijn ondanks dat hij wel te horen was in de aankondigingstrailer. Waarom hij niet meer bij het project betrokken is, is niet bekend. Tot slot zouden bronnen aangegeven hebben dat Ubisoft binnenkort met een substantiële update over de game komt, wellicht tijdens Ubisoft Forward.