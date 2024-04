Grand Theft Auto VI is nu al lange tijd in ontwikkeling en het mag gerust gezegd worden dat het één van de meest geanticipeerde titels is. Op het moment van schrijven is de eerste trailer maar liefst 185 miljoen keer bekeken in vier maanden tijd, dus de hype is overduidelijk aanwezig. Grand Theft Auto VI is gebaseerd op Miami en het bruisende leven daar.

Een YouTuber zag zijn kans schoon en besloot de GTA VI trailer één op één na te maken in het echte leven. Het resultaat kan je hieronder bekijken en het is mooi in elkaar gezet. Zowel de belichting als effecten zijn goed toegepast en blijven uiterst trouw aan de originele trailer. Er zijn hier en daar wel wat kleine aanpassingen te zien, maar die zijn eigenlijk niet noemenswaardig. Benieuwd hoe GTA VI er in het echte leven uitziet? Check dan zeker even de onderstaande trailer!