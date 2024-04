Aan het einde van april verschijnt het langverwachte Stellar Blade dan eindelijk en velen zijn zich waarschijnlijk alvast (mentaal) aan het voorbereiden op de release. Misschien ben je al eens aan het kijken om wat plaats vrij te maken op je PS5, zodat je de game kan downloaden en in dat geval hebben we goed nieuws: Stellar Blade is namelijk niet echt een ‘grote’ game.

Hiermee bedoelen we dat het spel weinig geheugen zal innemen: volgens @PlaystationSize zal je immers slechts 30.448GB nodig hebben. Dat is best weinig als je gaat vergelijken met de gemiddelde hedendaagse AAA-game (die al snel rond de 100GB kan innemen), maar ons hoor je niet klagen!

Stellar Blade verschijnt op 26 april, maar je kan de game al pre-loaden vanaf 19 april. Lees meer over Stellar Blade in onze preview of speel zelf de demo.