Review | Sony Pulse Elite – In 2021 hebben wij de Pulse 3D Wireless headset gereviewed die speciaal bedoeld was voor de PlayStation 5 gebruiker. Nu de PlayStation Portal op de markt is verschenen, zijn in kader van dit mooie apparaat twee extra audio producten uitgebracht: de Pulse Explore en de Pulse Elite. De PS Link technologie staat bij beide producten centraal, maar tijdens het reviewen van de Pulse Explore constateerden we dat het een beetje overbodig aanvoelt, hoewel het een goedwerkende technologie is. Nu bekijken we de Pulse Elite, de wat grotere en uitgebreidere headset van de twee. Sterker nog, de directe opvolger van de Pulse 3D heeft meteen een hele goede eerste indruk achtergelaten. In deze review bekijken we wat de Sony Pulse Elite headset te bieden heeft.

Een extravagant design

In vergelijking met de Pulse 3D headset is het design van de Pulse Elite een stuk extremer te noemen. Je kan het zien als een geëvolueerde vorm: het framework (het witte gedeelte zeg maar) van de headset loopt overal verder uit en de kronkels bij de earcups zijn er prominenter op geworden. De Pulse Elite heeft een hoop meer te bieden dan de Pulse 3D, wat het ook wel een beetje weggeeft qua naam. De witte uitsteeksels bij de earcups hebben nu aan de linkerzijde een microfoon erin verwerkt, terwijl je aan de rechterkant het controlepaneel vindt. Het is mooi verwerkt, en zodanig subtiel dat het compleet wegvalt binnen het ontwerp, erg tof! Zo is ook het controlepaneel intuïtief genoeg: de volumeknoppen zitten ‘achter’ je oor, terwijl aan de voorkant van het witte uitsteeksel je de aan/uit knop hebt, de mini-jack aansluiting en de USB-C ingang om de headset op te laden.

Ergonomisch gezien is het vergelijkbaar met de Pulse 3D, alleen is de headset een maatje groter door het ruimere frame. Door de grotere earcups sluiten ze ook beter over je oren heen, waardoor de passieve ANC veel beter werkt. Je bent lekker afgesloten van de buitenwereld door de dikkere foams op de earcups en tegelijkertijd is de headset een stuk comfortabeler in gebruik dan de Pulse 3D. Het witte framework van de headset heeft nog een extra rubberen hoofdband die voor stabiliteit zorgt bovenop je hoofd. Er is helaas geen manier om de Pulse Elite iets strakker te zetten, waardoor mensen met een wat kleiner hoofd de headset al snel als te groot of zelfs bulky kunnen ervaren. Iets om rekening mee te houden. De Pulse Elite is ook zwaarder dan de Pulse 3D (347 gram ten opzichte van 292 gram). Dus aan de ene kant wordt de headset beter over je oren heen afgesloten, maar in ruil daarvoor is het een wat groter en logger model.

PS Link: PS5 en PS Portal

Zoals bij de Pulse Explore heeft ook de Pulse Elite PS Link ondersteuning, zodat je deze headset met de PS Portal kunt gebruiken. In de review van de Pulse Explore hebben we uitgebreid uitgelegd hoe dit werkt en hetzelfde is van toepassing op de Pulse Elite. In het kort: de Pulse Elite is te allen tijde het beste te gebruiken via de PlayStation 5, om zo geen kwaliteitsverlies te hebben via de PS Portal. Dit omdat je geluid via Remote play wordt doorgezonden en het gecomprimeerd wordt door de streaming technologie. Gezien je de PlayStation Portal sowieso het beste kunt gebruiken met de PS5 dicht in de buurt, lost dit ‘euvel’ zich op deze manier vanzelf op.

Zeker niet verkeerd!

De grote vraag is natuurlijk hoe de Pulse Elite nou eigenlijk klinkt. Voor € 149,99 zijn we behoorlijk onder de indruk. Geluiden zijn uiterst crisp, waardoor je ontzettend veel details kunt horen als je aan het gamen bent. Hogere tonen zijn nooit schel en stemmen klinken erg natuurlijk. De middentonen mochten een tikkeltje lager liggen, maar alles bij elkaar genomen klinkt de Pulse Elite erg neutraal en helder binnen dit spectrum. Ook de bass is niet overdreven, waardoor je een wat rustiger geluidsprofiel krijgt. Via de EQ van de PS5 kun je de bass aandikken, zonder dat de overige tonen hieronder lijden. Het geluid is simpelweg zeer fijn te noemen.

Dit geldt ook voor de ruimtelijkheid: het is degelijk en staat in proportie met de neutrale en het heldere profiel van de headset. Hierbij hebben wij ook niet de noodzaak om gebruik te maken van de 3D opties van de PS5. Dit verstoort de balans tussen de middentonen en treble, en daarom geniet onze voorkeur om de headset te gebruiken zonder de virtualisatie software van de console. Omdat je de headset op systeemniveau kunt aansturen (EQ, volume regelen, PS Link, etc.) is de Pulse Elite voor zijn prijs een uiterst mooie optie voor gamers.

De puntjes op de i

De accuduur is rond de 25 tot 30 uur en je hebt de mogelijkheid om er meerdere apparaten tegelijk aan te connecten (dual-connect functie) en de microfoon kun je in- en uitschuiven. De microfoon is een onderdeel dat eveneens geslaagd te noemen valt. Vergelijkbaar met de Pulse Explore is ook de microfoon van de Pulse Elite functioneel genoeg: je stem wordt neutraal weergegeven zodat je goed verstaanbaar bent als je in een party met vrienden zit. Op papier is het allemaal rechttoe rechtaan en eigenlijk heb je ook niet meer nodig. Als laatste tref je in het pakket nog een mooie oplaadbeugel, zodat je de headset aan de muur kunt hangen. Het is een mooie extra, maar omdat het niet voor iedereen even bruikbaar is kon het een mooie reden zijn om de headset voor een tientje minder aan te bieden.