Op 26 april verschijnt de volgende exclusieve game voor de PlayStation 5 en dat is Stellar Blade. De game heeft in de afgelopen weken zichzelf behoorlijk populair gemaakt, mede dankzij de goede previews en natuurlijk de demo die door velen gewaardeerd wordt.

Mocht je in aanloop naar de release van de game al benieuwd zijn welke Trophies je kunt verzamelen, dan hebben we hieronder een overzicht via PowerPyx. Deze lijst is soort van spoilervrij, dus de namen van bazen en verhaal gerelateerde Trophies zijn gecensureerd.

Je kunt dus enigszins zonder zorgen door de lijst heen spitten, mocht je die behoefte hebben.

Platinum

EVE Protocol

-Acquired all trophies

Goud

Return to the Colony

-Achieved Return to the Colony ending.

Cost of Lost Memories

-Achieved Cost of Lost Memories ending.

Making New Memories

-Achieved Making New Memories ending.

Zilver

Can Collector

-Collected all cans.

Nano Suit Collector

-Acquired 30 Nano Suits.

Records Collector

-Collected 200 Data Bank entries (Memorysticks, Documents, or Passcodes).

Lonely Fisherman

-Caught 20 different fish.

Box Hunter

-Opened 200 boxes.

Naytiba Researcher

-Got information on all Naytibas.

Meticulous Explorer

-Activated all Camps.

Perfect Exospine

-Enhanced 10 Exospines to their max.

Beyond Fate

-Completed Enya and Su’s story.

Sisterly Love

-Completed Kaya’s story.

Beep!

-Completed D1G-g2r’s story.

Cruel Liberator

-Defeated 1,500 enemies.

Brons

Camp Preparation

-Activated the first Camp.

[Hidden Story Trophy 1]

-Defeated [Boss 1].

[Hidden Story Trophy 2]

-Defeated [Boss 2].

[Hidden Story Trophy 3]

-Defeated [Boss 3].

[Hidden Story Trophy 4]

-Defeated [Boss 4].

[Hidden Story Trophy 5]

-Retrieved the Hyper Cell from [Boss 5].

[Hidden Story Trophy 6]

-Defeated [Boss 6].

[Hidden Story Trophy 7]

-Defeated [Boss 7].

[Hidden Story Trophy 8]

-Defeated [Boss 8].

[Hidden Story Trophy 9]

-Defeated [Boss 9].

[Hidden Story Trophy 10]

-Retrieved the Hyper Cell from [Boss 10].

[Hidden Story Trophy 11]

-Defeated [Boss 11].

[Hidden Story Trophy 12]

-Defeated [Boss 12].

[Hidden Story Trophy 13]

-Defeated [Boss 13].

[Hidden Story Trophy 14]

-Defeated [Boss 14].

Perfect Blood Edge

-Enhanced Blood Edge to its max.

Perfect Rechargeable Tumbler

-Enhanced the Rechargeable Tumbler to its max.

Perfect Physical Enhancement

-Enhanced HP to its max.

Perfect Beta Energy Enhancement

-Enhanced Beta Energy to its max.

Thorough Technician

-Learned all skills.

Battlefield Martial Artist

-Perfect Dodged 200 enemy attacks.

Agile Gladiator

-Perfect Parried 300 enemy attacks.

Silent Executioner

-Defeated 50 enemies by execution.

Naytiba Hunter

-Defeated 100 enemies with Beta Skills.

Relentless Destroyer

-Defeated 50 enemies with Burst Skills.

Revenging Agent

-Defeated 50 enemies in Tachy Mode.

Cold-blooded Sniper

-Defeat 150 enemies with ranged attacks.