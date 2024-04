Jaren terug kondigde Bethesda aan wat hun plannen waren voor Bethesda Game Studios. Eerst zouden ze Starfield maken en daarna zou de aandacht verschuiven naar The Elder Scrolls VI en nadien Fallout 5. Starfield is inmiddels uit en de ontwikkeling van The Elder Scrolls VI is reeds begonnen.

Wanneer de game uitkomt is echter afwachten en in een interview vroeg IGN Todd Howard of de plannen niet veranderd zijn nu de Fallout tv-serie zo’n enorm succes is. Dat is niet het geval, want de focus ligt bij The Elder Scrolls. Ook wil hij hier geen datum opplakken, want die fout hebben ze eerder gemaakt.

“I’m going to avoid putting dates on anything. I’ve learned that the hard way. So obviously, our focus as far as new development right now is Elder Scrolls 6, but that doesn’t mean that we’re not making plans for other things.

We’re still doing a lot of work, obviously on Fallout 76, and we see the community, so many people going into that game and kind of rediscovering it and just so happy with where that game is at. It really does, and I mean, this has one of the best communities in all of gaming.

Surprisingly, it’s a very, very nice apocalypse, and we’re doing a lot of Starfield work as well. So we have some really good updates that are going to get announced soon for that game. So, a lot going on here.”