Eind vorig jaar maakte Rockstar Games veel indruk met de Grand Theft Auto VI trailer en zoals gebruikelijk bij games van deze ontwikkelaar, wordt het nadien weer stil. We zijn inmiddels een half jaar verder en er zijn geen nieuwe beelden noch informatie gedeeld, maar mogelijk zit er wat aan te komen.

Een X-gebruiker heeft opgemerkt dat een Grand Theft Auto VI webpagina op de Rockstar site van een update is voorzien. Specifiek gaat het om placeholders voor vier screenshots, de cover art en de releasedatum. De pagina in kwestie is inmiddels offline gehaald, maar niet voordat het werd vastgelegd middels een screenshot.

Hoewel het live ‘bewijs’ weg is, meldt dezelfde gebruiker dat de code voor placeholders nog intact is en dat er ook een vermelding van digitale aankopen gevonden kan worden. Dit suggereert dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een (kleine) update met wat nieuwe beelden. Indien zo, dan horen we binnenkort vast meer.

Volgende week, op 16 mei om precies te zijn, zal uitgever Take-Two Interactive financiële resultaten delen, dus mogelijk dat dit samenvalt met meer nieuws over Grand Theft Auto VI.