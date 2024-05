Review | Soundcore Space One – In 2022 kregen wij de eerste producten van Soundcore opgestuurd. Destijds waren wij over beide headsets goed te spreken, met name door de prijs-kwaliteit verhouding. En dat lijkt nu ook hetgeen te zijn waar Soundcore vol op in blijft zetten. De Soundcore Space One is een over-ear headset, vergelijkbaar met de Space Q45, die we destijds hebben beoordeeld. Die Space Q45 kende een adviesprijs van € 149,99 terwijl de Space One voor slechts € 99,99 in de winkels ligt. Een fors lagere prijs dus, maar doet het af aan de kwaliteit? Dat bekijken we in deze review.

Déjà vu

Toen we de Space One uit zijn verpakking haalde, kregen we een enorm déjà vu. De Space One lijkt wel érg veel op de eerder benoemde Space Q45, maar kent toch wat subtiele verschillen. Het eerste wat opvalt is de hoofdband die wat smaller en fragieler oogt dan die van de Space Q45, maar desalniettemin voelt de hoofdband van de Space One nog steeds gewoon stevig aan en kent het een prettig kussen aan de binnenkant. Al met al zit de koptelefoon gewoon lekker comfortabel op jouw hoofd. De inhoud van het pakket is ook niet veel anders dan die van de Space Q45: een zeer kort USB-C naar USB-A kabeltje om de koptelefoon mee op te laden en een 3.5mm audiokabel indien je de headset bedraad wilt gebruiken. In plaats van een etui krijgen we deze keer enkel een stoffen zakje om de headset in op te bergen. Tsja, die 50 euro verschil met de Space Q45 moet ergens vandaan komen.



De Space One ligt qua uiterlijk voor de rest erg op een lijn met de Space Q45. Zo treffen we exact dezelfde knoppen aan op min of meer dezelfde plaatsen. Op de rechter oorschelp zit een knop om de muziek te pauzeren alsook de volumeknoppen, op de linker oorschelp zit de aan/uitknop en een knop om de ANC (active noise cancelling) in of uit te schakelen. Een ding wat bij de Space One wél anders is dan bij de Space Q45, is dat zowel de USB-C laadpoort als de 3.5mm aansluiting nu allebei op de linker oorschelp zitten in plaats van één per kant. Voor het gebruikersgemak is dat een voordeel, want zo moeten beide draadjes er aan dezelfde kant in.

Meer van hetzelfde?

Op het gebied van geluid lijkt de Space One ook behoorlijk veel op de Space Q45. Sterker nog, wij hadden moeite om het verschil te vinden. Het geluid an sich is wederom prima te noemen, vooral vanwege de vraagprijs van de koptelefoon. Het komt echter wel met hetzelfde minpunt en dat is de bass. We durven te stellen dat die wellicht iets meer definitie kent dan die van de Space Q45, maar in zijn geheel missen we nog steeds die lekkere ‘oompf’ als een nummer wat bass kent. Ook in nummers waarin bass niet de hoofdrol opeist, mis je wat definitie in jouw geluid. Naast die bass krijgen we wel weer natuurlijke hoge tonen waardoor het geheel een vrij neutrale sound krijgt die alles behalve vervelend is, maar geen échte indruk weet te maken.



Is er dan echt zo weinig verschil? Nou, op één vlak weet de Space One met kop en schouders boven de Space Q45 uit te steken en dat is de kwaliteit van de microfoon. De Space One heeft in tegenstelling tot de Space Q45 namelijk drie microfoons aan boord in plaats van twee. En laat die derde microfoon er nu net voor zorgen dat achtergrondgeluiden stukken beter worden gefilterd. We hebben diverse telefoongesprekken gevoerd met de Space One en de tegenpartij vond ons te allen tijde goed te verstaan, ook tijdens een behoorlijk winderige dag. Bij het laatstgenoemde scenario hoort natuurlijk wel een nuance, de tegenpartij hoorde nog steeds wel wat van de wind, maar ons stemgeluid was in ieder geval altijd prima te verstaan. Een uitstekende toevoeging aan deze headset dus.

Alles erop en eraan

Je kan de Space One ook weer classificeren als een feature headset, want net als met de Space Q45 krijgen we er weer uitstekende ANC bij. Met gebruik van de Soundcore app kan je kiezen uit diverse profielen voor de ANC of zelf instellen in hoeverre jij wilt dat geluid van buitenaf wordt weggefilterd. Ook kent de Space One een functie genaamd Easy Chat. Door jouw hand op de linker oorschelp te houden schakel je dit in en gaat de muziek die je aan hebt staan wat zachter spelen. Dit is bedoeld voor wanneer je, bijvoorbeeld, een spraakbericht via Whatsapp naar iemand wilt versturen. Een leuke functie die we stiekem toch wel een paar keer hebben gebruikt. De accuduur van de Space One is volgens de specificaties zo’n 40 uur met ANC ingeschakeld, 10 uur minder dan de Space Q45 dus.

Can it game?

Helaas is de Space One nog steeds geen gamingheadset. We hebben wederom onze Nintendo Switch gebruikt om te kijken of een potje gamen met deze Soundcore koptelefoon wellicht wat beter zou zijn dan bij zijn voorgangers. De strekking blijft hetzelfde: bij het gebruik van Bluetooth merkten we een vertraging op wat in langzamere games zoals een turn-based RPG niet zo’n probleem is, maar in een ritmische game als Sayonara Wild Hearts is het gewoonweg geen doen. We pakten wederom de 3.5mm kabel erbij om dit probleem op te lossen. Bedraad kan je zeker een aardig potje gamen met de Space One, maar draadloos is wat ons betreft geen optie.