Er gingen al geruchten dat er een nieuwe State of Play zou worden uitgezonden in mei, alleen is het einde van deze maand toch echt in zicht. Toch zijn de geruchten op waarheid berust, want Sony heeft op de valreep laten weten dat er morgen om 0:00 uur er een nieuwe State of Play zal plaatsvinden.

Sony zal in totaal 14 games laten zien, waarvoor het Japanse bedrijf iets meer dan een half uur uittrekt. Er zullen updates worden gegeven over PlayStation 5- en PlayStation VR 2-titels, en er worden titels van PlayStation Studios getoond die later dit jaar zullen verschijnen. Mogelijk zit daar ook een nieuwe Astro Bot-game bij.