Alan Wake II is een absolute parel van een horrorgame. We kijken dan ook reikhalzend uit naar de twee DLC-pakketten die Remedy Entertainment ons beloofd heeft. In Night Springs zullen we eindelijk zelf in de bizarre Twilight Zone achtige tv-reeks uit het spel kunnen duiken, terwijl The Lake House ons gaat vertellen wat er precies in die mysterieuze afgesloten basis aan Cauldron Lake gebeurd is. Klinkt veelbelovend… al blinken releasedata vooralsnog enkel uit door hun afwezigheid.

We hebben echter reden om aan te nemen dat dit niet lang meer het geval zal zijn. Het officiële X-account van Remedy Entertainment heeft namelijk onlangs een nieuwe naam aangenomen: Poison Pill Entertainment, toevallig het tegenovergestelde van waar Remedy voor staat. Het onderstaande logo legt meteen ook de link met Night Springs, het fictieve programma dat de basis zal vormen van het eerste DLC-pakket. Een aankondiging in de nabije toekomst lijkt ons dus haast een zekerheid.

Waar en wanneer? Dat blijft koffiedik kijken, al lijkt het Summer Game Fest een voor de hand liggende gok, zeker nu Geoff Keighley ook gereageerd heeft op Remedy’s naamsverandering. Wordt vervolgd!