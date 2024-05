In februari kon je hier al lezen dat Sony sleutelde aan pc-ondersteuning voor PlayStation VR2 – een toestel dat het vooralsnog met betrekkelijk weinig ‘killer apps’ moet doen. Dat dit sleutelen zijn vruchten afwierp, bleek in maart, wanneer een nieuwe update toegang tot pc mogelijk maakte. Vandaag is het tijd om de volgende stap in het proces aan te kondigen.

Brad Lynch heeft immers opgemerkt dat Sony een certificaat heeft aangevraagd voor een pc-adapter, die de PSVR2 zal kunnen verbinden met je computer. Het certificaat dateert alweer van eind maart, wat zou kunnen impliceren dat we in de nabije toekomst een officiële aankondiging kunnen verwachten. Hopelijk maakt dit PlayStation VR2 tot een echte must-have.